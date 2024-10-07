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        GÜNCELLEME - Bilecik'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 20:06 Güncelleme: 07.10.2024 - 20:06
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        GÜNCELLEME - Bilecik'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Yeni Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve Bozüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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