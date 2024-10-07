GÜNCELLEME - Bilecik'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Yeni Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Bozüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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