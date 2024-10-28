Bilecik'te "Kurtuluştan Kuruluşa Motosiklet ve Bisiklet Turu" yapıldı

Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Kurtuluştan Kuruluşa Motosiklet ve Bisiklet Turu" düzenlendi.

Bilecik Valiliği himayesinde gerçekleştirilen organizasyonda Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce motosikletli ve bisikletli, Vali Şefik Aygöl'ün katıldığı kortejde kenti turlayarak Şeyh Edebali Yerleşkesi'ne ulaştı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar, dev Türk bayrağı açtı.

Vali Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Yerleşkesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketini (TUSAŞ) hedef alan terör saldırısına değinen Vali Aygöl, "Yüreklerimize yine bir ateş düşürdüler. 'Yüreklerine acıyı düşürürsek bu memleket kesintiler yaşayacak, vazgeçecek' zannediyorlar. Çanakkale'de denediler, olmadı. Güneydoğu'da denediler, olmadı. 15 Temmuz'da denediler, olmadı. Bilmiyorlar ki bir yiğidi şehit ederlerse, o yiğit toprağa atılmış bir tohum gibi binlerce yiğit doğuracak. Bunun farkında değiller." diye konuştu.

Saldırıda şehit olan rahmet ve yaralılara da acil şifalar dileyen Aygöl, şunları kaydetti: