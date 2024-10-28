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        Bilecik'te "Kurtuluştan Kuruluşa Motosiklet ve Bisiklet Turu" yapıldı

        Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Kurtuluştan Kuruluşa Motosiklet ve Bisiklet Turu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 19:34 Güncelleme: 28.10.2024 - 19:41
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        Bilecik'te "Kurtuluştan Kuruluşa Motosiklet ve Bisiklet Turu" yapıldı
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        Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Kurtuluştan Kuruluşa Motosiklet ve Bisiklet Turu" düzenlendi.

        Bilecik Valiliği himayesinde gerçekleştirilen organizasyonda Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce motosikletli ve bisikletli, Vali Şefik Aygöl'ün katıldığı kortejde kenti turlayarak Şeyh Edebali Yerleşkesi'ne ulaştı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar, dev Türk bayrağı açtı.

        Vali Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Yerleşkesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketini (TUSAŞ) hedef alan terör saldırısına değinen Vali Aygöl, "Yüreklerimize yine bir ateş düşürdüler. 'Yüreklerine acıyı düşürürsek bu memleket kesintiler yaşayacak, vazgeçecek' zannediyorlar. Çanakkale'de denediler, olmadı. Güneydoğu'da denediler, olmadı. 15 Temmuz'da denediler, olmadı. Bilmiyorlar ki bir yiğidi şehit ederlerse, o yiğit toprağa atılmış bir tohum gibi binlerce yiğit doğuracak. Bunun farkında değiller." diye konuştu.

        Saldırıda şehit olan rahmet ve yaralılara da acil şifalar dileyen Aygöl, şunları kaydetti:

        "Onlar sadece bir şey başardılar; birlik ve beraberliğimizi, kenetlememizi artırmaya vesile oldular. Başka hiçbir işe yaramadı. Bunların yapabileceği tek şey bu olur. Bu memleketin evlatları, her bir yiğit düştüğünde binlerce yiğit olarak yeniden ayağa kalkar ve cumhuriyetine, vatanına ve toprağına sahip çıkar."

        Bilecik Motosikletliler Derneği Başkanı Erol Yörümez de Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

        Organizasyona yoğun ilgi olduğunu anlatan Yörümez, "Güzel bir kortej düzenledik. Her şey çok güzeldi. Destek veren herkese teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında birlik ve beraberliğimizi tekrar gösterdik. Bunu gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz." dedi.

        Tura bisikletleriyle katılan 10 ve 12 yaşlarındaki Haşim Can Huksuz ile Kenan Batu Işık da etkinlikten büyük keyif aldıklarını, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılını kutlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

        Kentteki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadyumu'ndaki program ve kent merkezindeki Cumhuriyet yürüyüşü ile devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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