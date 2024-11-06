Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Alışveriş merkezinde durdurulan araçta ve içindeki kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 7,55 gram esrar ve 3 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.