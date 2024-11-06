Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Alışveriş merkezinde durdurulan araçta ve içindeki kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 7,55 gram esrar ve 3 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        "Belarus'a gideceğim"
        "Belarus'a gideceğim"
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?

        Benzer Haberler

        Bilecikli muhtar kurduğu kütüphaneyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi
        Bilecikli muhtar kurduğu kütüphaneyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi
        Bilecik'te İsrail'in saldırısında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze nam...
        Bilecik'te İsrail'in saldırısında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze nam...
        Airsoft tutkunları Bilecik'te buluştu
        Airsoft tutkunları Bilecik'te buluştu
        Bilecik'teki tefecilik operasyonunda yakalan 2 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'teki tefecilik operasyonunda yakalan 2 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığına Yaşar Karabey yeniden seçildi
        AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığına Yaşar Karabey yeniden seçildi