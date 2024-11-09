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        AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılı ve "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:02
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        AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı
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        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılı ve "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Milletvekili Eldemir, mesajında, İstiklal Mücadelesi'ne önderlik eden, aziz Türk milletinin eşsiz fedakarlıklarla gösterdiği destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal'in, milleti müşterek ideal etrafında birleştirmeyi başararak İstiklal Mücadelesi'ni Cumhuriyet'in kuruluşuyla taçlandırdığını belirtti.

        Atatürk'ün Türk milletini vatana kastetmek için sıraya girenlere karşı uyararak milli uyanışa liderlik yaptığını vurgulayan Eldemir, "Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Bu düşüncelerle, vefatının 86'ncı yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

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