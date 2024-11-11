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        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:12 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:18
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        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı uygulamada, hakkında 10 ayrı suçtan toplam 25 yıl hapis cezası bulunan A.F.T'yi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir kişinin "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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