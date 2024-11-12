Bilecik'te Bozüyük Gümrük Müdürlüğü faaliyetlerine başladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösterecek Gümrük Müdürlüğü düzenlenen törenle açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün kurulması için haziran ayında Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (Bozüyük TSO) arasında "Yer ve hizmet sahası tahsisine yönelik" protokol imzalandı.

Bu kapsamda 5 aylık çalışma sonucu İl Özel İdaresi Bozüyük-Pazaryeri Şantiyesi'nde, gümrük standartlarına uygun güvenlik kameraları ve elektronik kapılarla donatılan tır parkı ile 80 ton kapasiteli kantar oluşturuldu. Ayrıca kuruma Bozüyük TSO binasında yer tahsis edildi.