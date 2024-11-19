Valilik binası "Bilecik beji mermer"le kentin kimliğini yansıtacak
İnşaatı devam eden Bilecik Valiliği binasının dış cephesinde kullanılacak kente özgü bej renkli mermer, şehrin kimliğini ön plana çıkaracak.
İnşaatı devam eden Bilecik Valiliği binasının dış cephesinde kullanılacak kente özgü bej renkli mermer, şehrin kimliğini ön plana çıkaracak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yapımı süren modern mimariye sahip binanın aynı zamanda kentin simgelerini de taşıması hedefleniyor.
Bu kapsamda projede ilk kez kullanılacak, gelecekte coğrafi işaret de alınması planlanan Bilecik'e özgü bej renkli mermer, kentin kültürel ve doğal değerlerini yansıtacak.
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