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        Valilik binası "Bilecik beji mermer"le kentin kimliğini yansıtacak

        İnşaatı devam eden Bilecik Valiliği binasının dış cephesinde kullanılacak kente özgü bej renkli mermer, şehrin kimliğini ön plana çıkaracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:12
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        Valilik binası "Bilecik beji mermer"le kentin kimliğini yansıtacak
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        İnşaatı devam eden Bilecik Valiliği binasının dış cephesinde kullanılacak kente özgü bej renkli mermer, şehrin kimliğini ön plana çıkaracak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yapımı süren modern mimariye sahip binanın aynı zamanda kentin simgelerini de taşıması hedefleniyor.

        Bu kapsamda projede ilk kez kullanılacak, gelecekte coğrafi işaret de alınması planlanan Bilecik'e özgü bej renkli mermer, kentin kültürel ve doğal değerlerini yansıtacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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