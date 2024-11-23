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        Osmaneli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde havanın soğumasıyla yüksek kesimlerdeki Belenalan, Ağlan, Boyunkaya ve Adliye köylerinde mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 21:25 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:26
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        Osmaneli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde havanın soğumasıyla yüksek kesimlerdeki Belenalan, Ağlan, Boyunkaya ve Adliye köylerinde mevsimin ilk karı düştü.

        Belenalan Köyü Muhtarı Mehmet Keskin, yaptığı açıklamada, akşama doğru başlayan yağışın sürdüğünü, evlerin çatılarının ve zeminin beyaz örtüyle kaplandığını söyledi.

        Keskin, "Kar yağışı tüm çiftçilerimizi sevindirdi. İnşallah böyle devam eder de göletlerimiz dolar, önümüzdeki sezon çiftçilerimiz susuzluk çekmez." dedi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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