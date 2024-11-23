Osmaneli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Keskin, "Kar yağışı tüm çiftçilerimizi sevindirdi. İnşallah böyle devam eder de göletlerimiz dolar, önümüzdeki sezon çiftçilerimiz susuzluk çekmez." dedi.

Belenalan Köyü Muhtarı Mehmet Keskin, yaptığı açıklamada, akşama doğru başlayan yağışın sürdüğünü, evlerin çatılarının ve zeminin beyaz örtüyle kaplandığını söyledi.

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