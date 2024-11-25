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        Bilecik'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı

        Bilecik'te, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:25 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:25
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        Bilecik'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
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        Bilecik'te, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu, 24 Kasım için hazırlanan videonun gösterimi yapıldı.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, öğretmenliğin cümlelerle tanımlanmasının zor bir meslek olduğunu söyledi.

        Öğretmenlerin çocuklar için ebeveyn rolünü de üstlendiğini dile getiren Aygöl, şunları bildirdi:

        "Bu güzel mesleği güzelliklerle icra ettiklerinden dolayı bütün öğretmenlerimizi kutluyor, tebrik ediyor ve bir veli olarak teşekkür ediyorum. Hedefimiz, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, okullarımıza ve en önemlisi de geleceğimize dikkati çekmek ve sahip çıkmak anlayışıdır."

        Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da öğretmenlerin gelecek kuşaklara yalnızca bilgi aktarmadığını, aynı zamanda adaleti, vicdanı ve erdemi de öğrettiğini ifade etti.

        Öğretmenlerin Türk milletinin kaderini şekillendiren ve geleceğine ışık tutan vazgeçilmez yol göstericiler olduğunu vurgulayan Subaşı, "Bugün sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Emeğiniz, yetiştirdiğiniz her bireyin yüreğinde ve başarılarında sonsuza dek yaşamaya devam edecektir." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ise öğretmenliğin karşılık beklemeksizin verilen emek ve fedakarlık olduğunu belirtti.

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928'de "başöğretmen" ünvanının verildiğini anımsatan Akyol, "Sizler eğitimin yalnızca bir unsuru değil, ana karakterisiniz. Öğrenciler üzerinde anne babadan daha fazla etki bırakabilen, toplum düzeyinde ise medeniyeti ellerinde yoğuran güce sahipsiniz." değerlendirmesini yaptı.

        Emekli öğretmen Vehbi Şahan'ın da katılımcılara hitap ettiği, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreniyle devam eden program, tiyatro gösterisi, şiir ve müzik dinletisi, emekliliği hak eden öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesi ve ödül töreniyle sona erdi.

        Organizasyona, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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