Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 2 hükümlü yakalandı

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:59 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Bilecik Öğretmenevi'ne konaklamak için gelen bir kişinin arandığı ihbarını alan asayiş ekipleri, "taksirle adam öldürme" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirlendi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak hakkında işlem yapıldı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Arat istifa etti!
        Hasan Arat istifa etti!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik Valisi Aygöl, kadın kooperatifini ziyaret etti
        Bilecik Valisi Aygöl, kadın kooperatifini ziyaret etti
        Bilecikli Osman usta 84 yılını geçirdiği çömlekçi çarkına veda etti
        Bilecikli Osman usta 84 yılını geçirdiği çömlekçi çarkına veda etti
        Bilecik'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Bilecik'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Bilecik'te erkek belediye personelleri, kadına şiddette dikkati çekmek için...
        Bilecik'te erkek belediye personelleri, kadına şiddette dikkati çekmek için...
        15 yıl önceki Meryem cinayetinde yeniden yargılamaya 'samimi itiraf' engeli
        15 yıl önceki Meryem cinayetinde yeniden yargılamaya 'samimi itiraf' engeli