Bilecik'te otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Bilecik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'nden kent merkezi yönüne seyreden Ramazan S. idaresindeki 11 AG 127 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halindeki Ali İ'nin kullandığı 11 AAV 909 plakalı otomobil, Yaşayan Şehir Müzesi'nin yakınında çarpıştı.
Sürücülerden Ramazan S'nin yaralandığı kaza yerine çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Olay nedeniyle bölgede bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazalı araçların götürülmesiyle normale döndü.
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