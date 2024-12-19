BŞEÜ'de çimento üretim süreçleriyle ilgili seminer düzenlendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), "Klinker ve Çimento Üretimi Prosesleri Semineri" düzenlendi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), "Klinker ve Çimento Üretimi Prosesleri Semineri" düzenlendi.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünce organize edilen seminer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı.
Programda, kentteki bir çimento fabrikasının müdürü Özgün Çınar ile kalite müdürü Seher Ertaş tarafından çimentonun tarihçesi, "klinker" ve "çimento" kavramları, fosil katı yakıt ile alternatif yakıt ve elektrik enerjisi kullanımı konuları anlatıldı.
Çimento sektöründe iş hayatı, Türkiye ve dünyada çimento sektörü, çimento üretimi, kalite kontrol süreçleri ile yasal zorunluluklar ve standartların da ele alındığı seminer, Kariyer Merkezi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Taşkıran Tepe'nin konuşmacılara birer teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.
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