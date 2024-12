AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Bilecik'te konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bir genel başkan sürekli birinci parti olduğunu söyler mi? Madem söyledin, hadi bakalım. Biz de bunu bugüne kadar kullanmadık, biz seçime bakarız ama son anketlerde ne durumdasın?" dedi.

Dağ, partisinin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin Bilecik ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

"Doğu Akdeniz'de birtakım hedefler ortaya koydular, planlamalar yaptılar. Doğu Akdeniz'de yaptıkları planlamaların hepsi bugün çöp olmuş vaziyette. Karabağ'da 44 günde başarılan netice tarihin sürecini değiştirdi. Libya'da bir darbe teşebbüsü söz konusuydu, o darbe teşebbüsüne karşı Türkiye, 'Sadece kendi sınırlarından müteşekkil bir kanaati, siyaseti olamaz' düşüncesiyle orada da tarihin seyrini değiştirecek bir süreç ortaya konuldu, darbe teşebbüsü bertaraf edildi. Bugün Türkiye, politikasıyla Libya'da her kesimle görüşebilen, yol yürüyebilen bir pozisyonda. Yine Türk Devletleri Teşkilatı bugün her yıl ilerleyerek bir süreç ortaya koyuyor. Siyasi birliktelik sağlandı, yavaş yavaş diğer birlikteliklere doğru yol alıyor, devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti kadrolarının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'de yaptıklarına en çok karşı çıkanlar olduğunun altını çizen Dağ, "Dünyanın her yerinden baktığınızda, bu anlamda en net ifadeleri kullanan yer Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla bölgemizde yaşanan süreçlere baktığımızda, birilerinin 'saray' diyerek sürekli küçük görmeye çalıştığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, sadece milletimizin değil tüm mazlumların umut ışığı haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Dağ, AK Parti olarak kuruldukları günden bu yana uluslararası alandaki her konuda vicdanın sesi olduklarını vurguladı.

"Her kongreye, televizyona çıkışımızda, göğsümüzü gere gere 'AK Parti, girdiği 18 seçimin tamamında birinci parti olmuştur' derken bu yerel seçimden sonra 'Bir seçimde ikinci parti oldu' demek durumunda kalıyoruz" diye konuşan Dağ, şu ifadelere yer verdi:

"Tabii ki bunun kendi içimizde değerlendirmesini, öz eleştirisini mutlaka yapıyoruz. Milletimizin bize bir mesaj verme düşüncesi içinde olduğunu görüyoruz. Bu konuda hem ekonomi yönetimimiz hem her birimiz ciddi bir çalışma ve mücadele içinde oluyoruz. Diğer taraftan teşkilat olarak üzerimize almamız gereken bir husus daha var. 22 yıldır iktidar olmanın getirmiş olduğu sorumlulukla aslında dikkat ettiğimizin çok daha ötesinde dikkat etmek zorundayız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, seçimlerden sonraki demeçlerine dikkati çeken Dağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu yerel seçimden sonra CHP'nin 'ne oldum delisi' genel başkanı, her mikrofon gördüğünde konuşan, konuştukça da batan genel başkanı, her mikrofon gördüğünde yerel seçimlerden sonraki her ay 'birinci partiyiz' diyordu. Yahu, seçim yok. Bir genel başkan sürekli birinci parti olduğunu söyler mi? Madem söyledin, hadi bakalım. Biz de bunu bugüne kadar kullanmadık, biz seçime bakarız ama son anketlerde ne durumdasın?