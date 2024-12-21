Bozüyük'te kafeteryada çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangın hasara yol açtı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangın hasara yol açtı.
Kasımpaşa Mahallesi'ndeki Flamingo Parkı'ndaki kafeteryada kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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