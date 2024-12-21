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        Bozüyük'te kafeteryada çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 15:33 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:34
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        Bozüyük'te kafeteryada çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kasımpaşa Mahallesi'ndeki Flamingo Parkı'ndaki kafeteryada kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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