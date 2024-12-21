Bilecik'te hurda yüklü kamyonun devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bilecik'te hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.
Bilecik'te hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.
Refik K. yönetimindeki 11 ABY 217 plakalı kamyon, Bilecik-Osmaneli kara yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada, sürücü Refik K. ile aynı araçta bulunan Ersin A. yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istemesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Refik K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ersin A'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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