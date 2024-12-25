BŞEÜ ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Yeşilay Bilecik Şubesi arasında, "bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında işbirliğini güçlendirmek" amacıyla protokol imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu tarafından imzalanan protokolle, bağımlılıklarla mücadele konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılması, bağımlılığa karşı koruma ve önleme faaliyetlerinin desteklenmesi, rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlanması ve toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.