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        BŞEÜ ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Yeşilay Bilecik Şubesi arasında, "bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında işbirliğini güçlendirmek" amacıyla protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:17 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:17
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        BŞEÜ ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Yeşilay Bilecik Şubesi arasında, "bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında işbirliğini güçlendirmek" amacıyla protokol imzalandı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu tarafından imzalanan protokolle, bağımlılıklarla mücadele konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılması, bağımlılığa karşı koruma ve önleme faaliyetlerinin desteklenmesi, rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlanması ve toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

        Ayrıca bağımlılıkla mücadeleye ilişkin yapılacak etkinlik ile faaliyetlerin usul ve esaslarının belirlenmesi, BŞEÜ ile Yeşilay tarafından eğitim ve farkındalık seminerlerinin düzenlenmesi ve bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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