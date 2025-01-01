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        Bilecik'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 18:53 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:53
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        Bilecik'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'te iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Merkeze bağlı Kurtköy'de İsmail Karakaş'a ait ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden Köy Muhtarı Mehmet Çolak, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, bitişiğinde bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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