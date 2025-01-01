Bilecik'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Yangını fark eden Köy Muhtarı Mehmet Çolak, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

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