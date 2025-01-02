Bilecik'te kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi

İl genelinde, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında 38 umuma açık işyerine denetim ve operasyon düzenleyen ekipler, 7 bandrolsüz içki, 24 adet şişelenmiş el yapımı içki, 15 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol, 12 içki yapımında kullanılan aroma verici ve tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte içki operasyonu düzenledi.

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