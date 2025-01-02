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        Bilecik'te kum yığınına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

        Bilecik'te, otomobilin yol kenarındaki kum yığınına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:22
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        Bilecik'te kum yığınına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı
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        Bilecik'te, otomobilin yol kenarındaki kum yığınına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        E.Ş. (23) idaresindeki 41 AGR 332 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi yakınlarında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, kum yığıntısına çarptı.

        Kazada, sürücü ile birlikte Z.Ç. (23) ve A.N.O. (25) yaralandı.

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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