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        Bilecik Valisi Aygöl, yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yılbaşı akşamı kentin çeşitli noktalarında görev yapan kamu personeline ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 20:00 Güncelleme: 31.12.2024 - 20:10
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        Bilecik Valisi Aygöl, yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yılbaşı akşamı kentin çeşitli noktalarında görev yapan kamu personeline ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek yetkililerden kurumların çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Daha sonra, personelin yeni yılını tebrik eden Aygöl, 2025'in herkese sağlık, huzur ve başarı getirmesini diledi.

        Açıklamada, ziyaretlerdeki konuşmalarına yer verilen Aygöl, emniyet, jandarma ve itfaiye teşkilatının her türlü afet ve acil durumlarda canla başla hizmet verdiğini belirtti.

        Personelin çabalarına minnettar olduklarını ifade eden Aygöl, gelecek yıl da aynı azim ve gayretle çalışmalarına devam etmeleri temennisinde bulundu.

        Ziyaretlerde Aygöl'e, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ile İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da eşlik etti.

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        Galeri
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