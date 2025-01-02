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        Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:31
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        Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bilecik-Osmaneli kara yolu Gülümbe köyü yakınlarında Faruk G. yönetimindeki 11 AR 414 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

        Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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