Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik-Osmaneli kara yolu Gülümbe köyü yakınlarında Faruk G. yönetimindeki 11 AR 414 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
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