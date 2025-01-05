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        Bilecik'te gelecek Söğüt Şenliklerinin hazırlık toplantısı yapıldı

        Bilecik'te, 12-14 Eylül'de 744'üncüsü düzenlenecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 12:25 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:33
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        Bilecik'te gelecek Söğüt Şenliklerinin hazırlık toplantısı yapıldı
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        Bilecik'te, 12-14 Eylül'de 744'üncüsü düzenlenecek Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl başkanlığında Söğüt Hükümet Konağında düzenlenen toplantıda, şenliklerin planlanması, hayata geçirilmesi ve alınacak güvenlik önlemleri konuşuldu.

        Fotoğraf çekilmesiyle sona eren toplantıda, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile protokol üyeleri yer aldı.

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