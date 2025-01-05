Bilecik'te gelecek Söğüt Şenliklerinin hazırlık toplantısı yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl başkanlığında Söğüt Hükümet Konağında düzenlenen toplantıda, şenliklerin planlanması, hayata geçirilmesi ve alınacak güvenlik önlemleri konuşuldu.

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