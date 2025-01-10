Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentteki gazetecilerle buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Aygöl, Bilecik Polisevi'nde gazetecilerle sohbet etti ve kentteki sorunlara ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

Toplantıda konuşan Vali Aygöl, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan, aynı zamanda toplumun bilinçlenmesine katkı sunan en önemli unsurlardan biri olduğunu bildirdi.

Gazetecilerin haber aktarmanın yanı sıra demokrasinin güçlenmesi ve toplumsal gelişimin sağlanması adına büyük bir sorumluluk üstlendiğini anlatan Aygöl, şunları kaydetti:

"Basın mensuplarımızın, üstlendikleri kamu görevlerini özgür, tarafsız ve çağdaş standartlar doğrultusunda yerine getirebilmeleri, vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmeleri toplumumuzun huzur ve refahı açısından son derece önemlidir. Görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren gazetecilerimiz, aynı zamanda vatandaşlarımızın sesi ve vicdanı olma görevini de başarıyla ifa etmektedir. Bu vesileyle, gece gündüz demeden çalışan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir çalışma hayatı diliyorum."