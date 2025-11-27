Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 98 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 bin 600'ü dolu 98 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 15:09 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 98 bin kaçak makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 bin 600'ü dolu 98 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve mamullerinin satışına yönelik operasyon düzenledi.

        Bozüyük'te gerçekleştirilen operasyonda, bir depo ile araçta yapılan aramada 3 bin 600'ü dolu 98 bin 400 makaron, 33 kilogram kıyılmış tütün ile 2'şer sigara sarma makinesi ve kompresör bulundu.

        Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 98 bin makaron ele geçirildi Bilecik'te kaçakçılara büyük darbe...
        Bilecik'te 98 bin makaron ele geçirildi Bilecik'te kaçakçılara büyük darbe...
        Bilecik'te kaldırımdaki araçlar yayaları çileden çıkarıyor
        Bilecik'te kaldırımdaki araçlar yayaları çileden çıkarıyor
        Bilecik'te kadar sabah ezanı imsak vaktinde okunacak
        Bilecik'te kadar sabah ezanı imsak vaktinde okunacak
        Seyir halinde bir anda alev alan tır kül oldu
        Seyir halinde bir anda alev alan tır kül oldu
        Bilecik'te 1 kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı
        Bilecik'te 1 kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı
        Şehit İlhan Ongan'ın adı Özel Eğitim Anaokulu'nda yaşatılacak
        Şehit İlhan Ongan'ın adı Özel Eğitim Anaokulu'nda yaşatılacak