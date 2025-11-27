Bilecik'te 98 bin kaçak makaron ele geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 bin 600'ü dolu 98 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve mamullerinin satışına yönelik operasyon düzenledi.
Bozüyük'te gerçekleştirilen operasyonda, bir depo ile araçta yapılan aramada 3 bin 600'ü dolu 98 bin 400 makaron, 33 kilogram kıyılmış tütün ile 2'şer sigara sarma makinesi ve kompresör bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
