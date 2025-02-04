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        Bilecik'te düzenlenecek "Gölpark Fest" 13 Haziran'da başlayacak

        Bilecik'te, bu yıl Pelitözü Göleti'nde 2'ncisi gerçekleştirilecek "Gölpark Fest"in tarihleri 13-15 Haziran olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:39
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        Bilecik'te düzenlenecek "Gölpark Fest" 13 Haziran'da başlayacak
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        Bilecik'te, bu yıl Pelitözü Göleti'nde 2'ncisi gerçekleştirilecek "Gölpark Fest"in tarihleri 13-15 Haziran olarak belirlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Kamp ve Karavan Derneğinin 2'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Pelitözü Göleti'nde düzenlenen programa katılan Vali Şefik Aygöl, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, Gölpark Fest'in tarihlerini 13-15 Haziran olarak duyurdu.

        Organizasyonun yalnızca bir festival değil aynı zamanda birlik beraberliği pekiştiren, tarihi, kültürü ve doğayı modern imkanlarla bir araya getiren bir etkinlik olduğunu vurgulayan Aygöl, vatandaşları festivale davet etti.

        Gölpark Fest'in konserler, doğa etkinlikleri ile kamp ve karavan buluşmalarına ev sahipliği yapması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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