Bilecik'te jandarma ve emniyet uygulama yaptı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, aranan şahıslar ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı 120 personel sorumluluk bölgesinde yaptığı uygulamada, 7859 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması ile iş yeri ve metruk binalarda kontroller yaptı.

Uygulamada, arama kaydı bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Denetimlerde, 2 bin 568 araç kontrol edilerek, 61 bin lira cezai işlem uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi.

Bilecik'te trafik ekiplerincede Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile yapılan denetimde 70 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi ekipleri, emniyet kemeri kullanmamak, kent merkezinde hatalı araç park etmek, hız kurallarına uymamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve tehlikeli şerit değiştirmek ile kırmızı ışıkta geçmek gibi konularda 593 aracı denetledi.

Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 70 sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.