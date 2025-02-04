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        Bilecik'te devlet desteğiyle sera kuran biyolog, marul ve domates üretiyor

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in İnhisar ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle sera kurup marul ve domates üretmeye başlayan biyolog Burak Kuş, yetiştirdiği sebzeleri İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'ndeki hallere gönderiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:38
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        Bilecik'te devlet desteğiyle sera kuran biyolog, marul ve domates üretiyor
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        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in İnhisar ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle sera kurup marul ve domates üretmeye başlayan biyolog Burak Kuş, yetiştirdiği sebzeleri İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'ndeki hallere gönderiyor.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü 2012'de bitiren, uzun yıllar farklı sektörlerde çalışan 35 yaşındaki Kuş, 2022'de Bilecik'in İnhisar ilçesinde, kendisine ait 4 dönüm arazide seracılık yapmaya karar verdi.

        Bu kapsamda aynı yıl başvurduğu Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri"nden yararlanmaya hak kazanan, proje çerçevesinde hibe edilen 500 bin lirayla seranın naylon, metal aksam ile damlama sistemini satın alan Kuş, yapıyı tamamlayarak yazları domates, kışları ise marul yetiştirmeye başladı.

        Fidelerini Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyündeki bir üreticiden temin eden, bu yıl 38 bin marul fidesi diken Kuş, gelecekte serasını büyüterek üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

        - "Kahvehanede çalıştığım zamanlar böyle bir desteğin olduğunu öğrendim"

        Evli ve 1 çocuk babası Burak Kuş, AA muhabirine, serasına her gün Eskişehir'den gidip geldiğini söyledi.

        Uzun zamandır üreticilik yapmak istediğini dile getiren Kuş, şöyle devam etti:

        "Kahvehanede çalıştığım zamanlar böyle bir desteğin olduğunu öğrendim. Ben de başvurdum ve kabul edildim. Ekim sonunda marul fidelerimiz geliyor ve mevsimlik işçilerimizle dikiyoruz. Ardından can suyunu verip, gübrelemesini yapıyoruz. Mantara karşı ilaçlamasını gerçekleştiriyoruz. Ocak ortasında da hasat ediyoruz."

        Kuş, her yıl ortalama 35 bin marul elde ettiğini, fidelerin yaklaşık yüzde 10'unun fire verdiğini belirtti.

        Projeden memnun olduğunu anlatan Kuş, "Kırsal Kalkınma Destekleri'nden yararlanılmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki arkadaşlar da üretimin başından sonuna kadar yardımcı oldular. Köylüler de destek verdiler." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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