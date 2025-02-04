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        Bilecik'te bir kadın ve eşini alıkoyup, polise silah doğrultan şüpheli etkisiz hale getirildi

        Bilecik'te kent merkezinde bir kadın ile eşini alıkoyup, polise silah doğrulttuğu iddia edilen zanlı, etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:22 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:26
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        Bilecik'te bir kadın ve eşini alıkoyup, polise silah doğrultan şüpheli etkisiz hale getirildi
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        Bilecik'te kent merkezinde bir kadın ile eşini alıkoyup, polise silah doğrulttuğu iddia edilen zanlı, etkisiz hale getirildi.

        Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Yıldız Sokağı'nda, içinde bir çocuğun da yer aldığı 41 ABS 929 plakalı otomobilde, henüz kimlikleri belirlenemeyen karı koca ile çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenilen bir erkek arasında tartışma çıktı. Şüpheli, kadın ile kocasını alıkoydu.

        Araçtaki kadın tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobilin yanına geldiği sırada şüpheli, polise silah doğrulttu. Zanlının etkisiz hale getirilmesinin ardından kadın ile eşi polis tarafından kurtarıldı.

        Maktulün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        - Bilecik Valisi Aygöl'den açıklama

        İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 1. Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

        "Huzurumuzu bozmak isteyen, gerek içeride gerek dışarıda kim olursa mücadeleye devam edeceğiz." diyen Vali Aygöl, şöyle konuştu:

        "Dün de şehrimizde 2 vatandaşımızı bir şekilde kaldırmaya çalışan, onları borç konusunu bahane ederek götürmeye çalışan, dışarıdan, Kocaeli'nden gelmiş kişilere karşı, özellikle hanımefendinin bilinçli davranarak, devletimizin belki de bayanlarımıza ayrıcalıklı bir uygulama olarak gösterdiği KADES programından polis memurlarımızı davet ederek, mesajlaşarak önüne geçildi. Tabii karşı taraftaki vatandaş polis memurumuza silah çekince, oradaki bir çatışma esnasında, polis memurumuzun silahından çıkan kurşunla etkisiz hale getirildi."

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Vali Aygöl, "Objektif bir soruşturma olması hasebiyle, özellikle emniyetimizin ve başsavcımızın talebi üzerine operasyonu jandarmamız yapıyor. Adli vaka bu şekilde devam ediyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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