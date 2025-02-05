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        Bilecik'te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir at çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:06 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:08
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        Bilecik'te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir at çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Arapdede köyünde Serhat A'ya ait at çiftliğinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Çiftlikte hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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