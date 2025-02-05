Bilecik'te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

Çiftlikte hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Arapdede köyünde Serhat A'ya ait at çiftliğinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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