Bilecik'te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir at çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir at çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Arapdede köyünde Serhat A'ya ait at çiftliğinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Çiftlikte hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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