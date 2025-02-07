Bilecik'te otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bilecik sanayi rampasında seyir halindeki 11 ABD 739 plakalı otomobil henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu refüje ve aydınlatma direğine çarparak durdu.

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