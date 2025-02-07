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        Bilecik'te otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı

        Bilecik'te önce refüje ardından aydınlatma direğine çarpan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 09:13 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:14
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        Bilecik'te otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı
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        Bilecik'te önce refüje ardından aydınlatma direğine çarpan otomobilde hasar oluştu.

        Bilecik sanayi rampasında seyir halindeki 11 ABD 739 plakalı otomobil henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu refüje ve aydınlatma direğine çarparak durdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde hasar oluşan kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan yolda ulaşım aksadı.

        Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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