Bilecik'te kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi

Yapılan aramalarda, 12 litre etik alkol ve 4 litre menşei belirsiz alkol, ele geçirildi.

İl genelinde, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, H.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

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