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        Bilecik'te trafik denetiminde 1783 araç sürücüsüne işlem yapıldı

        Bilecik'te trafik ekiplerince farklı noktalarda yapılan denetimde 1783 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:22 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:22
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        Bilecik'te trafik denetiminde 1783 araç sürücüsüne işlem yapıldı
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        Bilecik'te trafik ekiplerince farklı noktalarda yapılan denetimde 1783 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Bozüyük-Eskişehir-Bursa-Sakarya-Kütahya kara yolunda hatalı araç park etmek, hız kurallarına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve tehlikeli şerit değiştirmek ile kırmızı ışıkta geçmek gibi konularda 5 bin 940 aracı denetledi.

        Çalışmalarda, 78 araç trafikten men edildi, kurallara uymadığı tespit edilen bin 783 sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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