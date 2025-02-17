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        Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2023-2024 yılına ait olağan genel kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:18
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        Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı
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        Bilecik'in Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2023-2024 yılına ait olağan genel kurulu yapıldı.

        Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda 180 üyeden 50 sinin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda, Mustafa Yalamacılar ve yönetim kurulu güven tazeledi.

        2023-2024 yılı çalışma, denetim, hesap raporları okunarak oy birliğiyle onaylandı. Daha sonra 2023-2024-2025 yılının bütçesinin karara bağlandı.

        Toplantıda, konuşan Yalamacılar, "Bu yıl kooperatifimizin 53. genel kurulunu yaptık. Kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde emeği geçenleri minnet ve şükranla anıyoruz. Bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda zorlukla karşılaşmadık. Bunun sebebi üyelerin duyarlılığı sayesinde olmuştur. Genel olarak 2023- 2024 yılı kooperatifimiz açısından çok verimli geçmiştir. Tüm esnaflarımıza teşekkür eder bol bereketli hayırlı işler dilerim." dedi.

        Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Genel kurulun tüm esnaflarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman belediye olarak esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

        Genel kurula Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Halit Gölcan, Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Yalamacılar ve ilçe kooperatif başkanları ile üyeler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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