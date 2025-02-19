Bilecik'te hafif ticari araçla beton mikserin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü A.Ç. yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

A.Ç. idaresindeki 11 DA 363 plakalı hafif ticari araç, Bilecik-Osmaneli kara yolu Gülümbe mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 AEC 757 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

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