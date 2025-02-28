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        Bilecik'te üniversite öğrencilerine "Bağımlı olma, geleceğe umut ol" eğitimi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla "Bağımlı olma, geleceğe umut ol" eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:49 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:52
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        Bilecik'te üniversite öğrencilerine "Bağımlı olma, geleceğe umut ol" eğitimi
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla "Bağımlı olma, geleceğe umut ol" eğitimi gerçekleştirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Spor Salonu'nda, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Yeşilay Bilecik Şubesi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları ve Bilecik Valiliği Açık Kapı Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda, bağımlılıkla mücadeleye yönelik önleyici çalışmalar, bağımlılık türleri, bireysel korunma yöntemleri ve bağımlılıkla mücadelede toplumsal dayanışmanın öneminin ele alındı.

        Madde bağımlılığı, tütün ve alkol bağımlılığı, dijital bağımlılık gibi konularda kapsamlı bilgilendirilmelerin yapıldığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelede alınması gereken önlemlerin yanı sıra bağımlılıkla mücadele sürecinde YEDAM gibi destek birimlerinin çalışmaları tanıtıldı.

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