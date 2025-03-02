Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada çok sayıda kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 RAK 36 dorse plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkisinde 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durabilen otobüsteki çok sayıda yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından Bozüyük-Eskişehir kara yolu Eskişehir istikametine trafiğe kapandı.
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