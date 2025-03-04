Bilecik'te yaşadığı köyde kaybolan kişi komşu köyde bulundu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekibi ile 8 kişilik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi, Selçuk G'nin bulunması için çalışma başlattı.

Alınca köyünde yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Selçuk G'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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