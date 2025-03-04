Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te yaşadığı köyde kaybolan kişi komşu köyde bulundu

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Alınca köyünde kaybolan kişi, yakınlardaki Güde köyünde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 22:44 Güncelleme: 04.03.2025 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te yaşadığı köyde kaybolan kişi komşu köyde bulundu
        ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Alınca köyünde kaybolan kişi, yakınlardaki Güde köyünde bulundu.

        Alınca köyünde yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Selçuk G'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekibi ile 8 kişilik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi, Selçuk G'nin bulunması için çalışma başlattı.

        Selçuk G, yaşadığı köyün yakınlarındaki Güde köyünde bulundu.

        Selçuk G, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı
        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Genç kadının son görüntüleri
        Genç kadının son görüntüleri
        "G.Saray maçını yabancı hakemle oynayacağız"
        "G.Saray maçını yabancı hakemle oynayacağız"
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Zelenskiy: Trump ile görüşme olması gerektiği gibi geçmedi
        Zelenskiy: Trump ile görüşme olması gerektiği gibi geçmedi
        Trudeau: Trump Kanada ekonomisinin çökmesini istiyor
        Trudeau: Trump Kanada ekonomisinin çökmesini istiyor
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması

        Benzer Haberler

        Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna kazandırılan derslik ve konferans salonu...
        Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna kazandırılan derslik ve konferans salonu...
        İKMİB'den Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine ziyaret
        İKMİB'den Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine ziyaret
        Bilecik'te devlet desteğiyle tesis kuran girişimci yılda 1000 ton ay çekird...
        Bilecik'te devlet desteğiyle tesis kuran girişimci yılda 1000 ton ay çekird...
        Bilecik'teki otobüs kazasında yaralanan 11 kişi, taburcu edildi
        Bilecik'teki otobüs kazasında yaralanan 11 kişi, taburcu edildi
        Bilecik'te TIR, yolcu otobüsüne çarptı; 11 yaralı
        Bilecik'te TIR, yolcu otobüsüne çarptı; 11 yaralı
        Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralananlar tabur...
        Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralananlar tabur...