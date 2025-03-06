Pazaryeri'ndeki Büyükelmalı ve Bozcaarmut göletlerinin yüzeyi buz tuttu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Büyükelmalı ve Bozcaarmut göletlerinin yüzeyi buzla kaplandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Büyükelmalı ve Bozcaarmut göletlerinin yüzeyi buzla kaplandı.
Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü ilçede hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle Büyükelmalı ve Bozcaarmut göletlerinin yüzeyi buz tuttu.
Yetkililer, göletlerdeki buz tabakasının üzerine çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.
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