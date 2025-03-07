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        "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası" Bilecik'te yapıldı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilay Şube Başkanlıkları ve Yeşilay Spor Kulübünün desteğiyle 81 ilde eş zamanlı yapılan "Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası" Bilecik'te düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 23:27 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:27
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        "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası" Bilecik'te yapıldı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilay Şube Başkanlıkları ve Yeşilay Spor Kulübünün desteğiyle 81 ilde eş zamanlı yapılan "Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası" Bilecik'te düzenlendi.

        Yeşilay'ın Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle ortaklaşa Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği turnuvaya 2007-2012 arası doğumlu ve 18 yaş üstü büyükler kadın ve erkek kategorilerinden olmak üzere birçok sporcu katıldı.

        Yeşilay Bilecik Şube Başkan Yardımcısı Murat Ateş, AA muhabirine, turnuvanın Yeşilay'ın 105. yılında farkındalık oluşturmak üzere düzenlendiğini aktardı.

        Yeşilay Spor Kulübünün basketbol, okçuluk, yüzme ve satranç branşlarında akreditasyonlarının bulunduğunu ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

        "Yeşilay Haftası dolayısıyla genel merkezimiz farklı bakanlıklarla protokol imzaladı. Amacımız, gençlerimizi ve çocuklarımızı spora teşvik ederek, bağımlılıktan uzak tutmaya çalışıyoruz. Amacımız zararlı alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve bağımlılıktan arınmış bir yaşam anlayışını benimsetmek. 7'den 77'ye her yaştan vatandaşın spor yoluyla bir araya gelmesini sağlamak istedik. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol ile zararlı alışkanlıklardan bireyleri uzak tutmak istedik. Maddi ve manevi yönden gelişmelerini sağlamak istiyoruz. Kısacası bağımlılıktan uzak tutmak için spor yoluyla insanları bir araya getirmek amacımız."

        Yapılan müsabakaları ilk üç sırada bitiren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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