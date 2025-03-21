Bilecik'te "Bilinçli toplum, bilinçli tüketici" semineri düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünce "Bilinçli toplum bilinçli tüketici" konulu seminer düzenlendi.

Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, kamu kurumlarının tüketici haklarını koruma konusundaki rolüne değinerek, tüketici bilincinin artırılmasının önemine dikkati çekti.

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Asım Aksu da tüketicinin korunması konusu hakkında bilgi vererek, tüketicilerin yasal hakları, mesafeli satış sözleşmeleri, cayma hakkı ve garanti belgeleri gibi konulara değindi.

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Seval Sezgin Sever ise hakem heyetlerinin ve tüketici mahkemelerinin işleyişi hakkında bilgi vererek, işletmelerin tarife ve fiyat listeleri konusundaki sorumluluklarını açıkladı.

Seminer, Kariyer Merkezi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hacer Taşkıran Tepe tarafından katılımcılara teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.