Bilecik'te trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden merkez istikametine giden İbrahim B. idaresindeki 11 AP 120 plakalı otomobil ile Pelitözü Mahallesi'nden merkez istikametine dönen Bülent Kuşçu yönetimindeki 41 AGF 677 plakalı otomobil, Pelitözü Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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