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        Bilecik'te trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 09:07 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:07
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        Bilecik'te trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden merkez istikametine giden İbrahim B. idaresindeki 11 AP 120 plakalı otomobil ile Pelitözü Mahallesi'nden merkez istikametine dönen Bülent Kuşçu yönetimindeki 41 AGF 677 plakalı otomobil, Pelitözü Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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