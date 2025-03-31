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        Bilecik'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 18:28 Güncelleme: 31.03.2025 - 18:38
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        Bilecik'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı
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        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

        İlçe meydanında Ömer K. yolda gördüğü iki kardeş Adnan E. ve Turan E'ye bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş açtı.

        Tüfekten çıkan saçmalarla iki kardeş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Ömer K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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