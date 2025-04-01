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        Bilecik'te İkinci İnönü Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İkinci İnönü Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Metristepe'de tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 18:09 Güncelleme: 01.04.2025 - 18:57
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        Bilecik'te İkinci İnönü Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İkinci İnönü Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Metristepe'de tören düzenlendi.

        Tören, Metristepe Zafer Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra tören mangasınca saygı atışı yapıldı.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan İnönü savaşlarını ve kahraman ecdadın aziz hatırasını yad etmek için bir araya gelindiğini söyledi.

        Bu topraklarda 104 sene önce verilen mücadelenin Türk milletinin hürriyet aşkının ve bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü nişanelerinden biri olduğunu vurgulayan Aygöl, şöyle devam etti:

        "Birinci ve ikinci İnönü muharebeleri milletimizin makus talihini değiştiren, TBMM'nin ve düzenli ordunun gücünü perçinleyen savaşlardır. Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'nün üstün askeri dehası ve Mehmetçik'in sarsılmaz inancı sayesinde düşman ilerleyişi durdurulmuş ve bağımsızlık mücadelemizin seyrini değiştiren büyük bir başarı kazanılmıştır."

        Vali Aygöl, zaferin ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet İnönü'ye, 'Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz.' yazılı telgrafı gönderdiğine dikkati çekti.

        Bu sözlerin İnönü zaferlerinin yalnızca birer cephe başarısı olmadığını, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Türk milletinin bağımsızlığa olan inancının perçinlediği bir dönüm noktası niteliği taşıdığını vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

        "Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen İnönü savaşlarındaki stratejik dehası ve üstün başarısından ötürü İsmet Paşa'ya 'İnönü' soyadı verilmiştir. Bu, hem onun başarılarını anmak üzere verilen hak edilmiş bir ünvan hem de gelecek nesillere bu zaferlerin önemini hatırlatacak önemli bir nişandır. Bugün bizlere düşen en büyük görev, atalarımızın bize emanet ettiği vatanı korumak, onların mirasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır."

        Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Binbaşı Caner Yılmaz'ın da katılımcılara hitap ettiği, Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve İnönü Şehitliği'ndeki şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla devam eden program, Şehitlik Defteri'nin imzalanmasıyla sona erdi.

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