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        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Bilecik'te yapılacak

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 19-20 Nisan tarihlerinde Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:51
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        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Bilecik'te yapılacak
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        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 19-20 Nisan tarihlerinde Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te düzenlenecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, şampiyona öncesi Vali Şefik Aygöl başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıdan sonra Vali Aygöl ile beraberindekiler, şampiyonanın yapılacağı Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te incelemede bulundu.

        Açıklamada inceleme sırasındaki görüşlerine yer verilen Aygöl, yarışmanın kent turizmine büyük katkı sunacağını belirtti.

        Şampiyonada Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcular ile seyircilerin buluşacağını ifade eden Aygöl, katılımcıların güvenliği ve konforu için hazırlık sürecinde hiçbir detayın göz ardı edilmediğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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