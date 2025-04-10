Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Bilecik'te yapılacak

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 19-20 Nisan tarihlerinde Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şampiyona öncesi Vali Şefik Aygöl başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıdan sonra Vali Aygöl ile beraberindekiler, şampiyonanın yapılacağı Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te incelemede bulundu.

Açıklamada inceleme sırasındaki görüşlerine yer verilen Aygöl, yarışmanın kent turizmine büyük katkı sunacağını belirtti.

Şampiyonada Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcular ile seyircilerin buluşacağını ifade eden Aygöl, katılımcıların güvenliği ve konforu için hazırlık sürecinde hiçbir detayın göz ardı edilmediğini vurguladı.