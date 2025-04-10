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        Bilecik'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

        Bilecik'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:28
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        Bilecik'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı
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        Bilecik'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Derneğin Bilecik Şube Başkanı Ercan Çakmak, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini, 115 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi.

        Çakmak, Gazze'deki sağlık altyapısının İsrail'in saldırıları sebebiyle çöktüğünü dile getirerek, İsrail'in, Gazze ve Filistin'de sadece bombalarla değil, gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimi engelleyerek de soykırım yaptığını anlattı.

        Gazze'ye açılan sınır kapılarının abluka altında tutularak insani yardım geçişlerinin engellendiğini belirten Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "2 milyondan fazla insan, açlık krizi ile karşı karşıya. Çocuklar, açlıktan hayatlarını kaybediyor. Bu, gözlerimizin önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur. İHH olarak ilk günden bu yana kardeş Filistin halkının yanında yer alıyor, yardımlarımızı her türlü engellemelere rağmen ulaştırmaya çalışıyoruz ancak yardımlar tek başına yeterli değildir. Her zaman zulme karşı durmak, ses yükseltmek, harekete geçmek, hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. Yeryüzündeki vicdan sahibi insanlara sesleniyoruz, Gazze ölüyor, sessiz kalmayın."

        Çakmak, bugünkü sessizliğin, yarın herkesin karşısına geçmişin bir ayıbı olarak çıkacağını anlatarak, "Yaşanan bu zulme ortak olmak hiçbir insana yakışmaz. Bu yüzden sokaklara dökülelim, Gazze'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yaralarına merhem olana dek desteklerimizi sürdürelim. Unutmayalım ki hiçbir zulüm ilelebet devam etmez. Zalim er ya da geç yaptıklarının cezasını alır." ifadesini kullandı.

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