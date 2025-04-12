Bilecik'te sis etkili oldu
Bilecik'te etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Bilecik'te etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Bilecik'i Bursa'ya ve Eskişehir'e bağlayan kara yollarında sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.
Yer yer görüş mesafesi 5-10 metreye kadar düştü.
Polis ekipleri, kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için sürücülere uyarılarda bulundu.
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