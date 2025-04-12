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        Bilecik'te sis etkili oldu

        Bilecik'te etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:06 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:01
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        Bilecik'te sis etkili oldu
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        Bilecik'te etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Bilecik'i Bursa'ya ve Eskişehir'e bağlayan kara yollarında sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

        Yer yer görüş mesafesi 5-10 metreye kadar düştü.

        Polis ekipleri, kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için sürücülere uyarılarda bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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