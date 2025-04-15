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        Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, zirai dondan etkilenen arazilerde inceleme yaptı

        Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, ilçede zirai dondan etkilenen tarım arazilerinde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:40 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:02
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        Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, zirai dondan etkilenen arazilerde inceleme yaptı
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        Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, ilçede zirai dondan etkilenen tarım arazilerinde inceleme yaptı.

        Uğur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçedeki Çerkeşli, Sarıyazı ve Beşevler köylerinde şeftali, nektarin, ayva, elma ve üzüm gibi ürünlerin yetiştirildiğini söyledi.

        Söz konusu köylerdeki ürünlerin yüzde 90'dan fazlasının zirai dondan etkilendiğini anlatan Uğur, şöyle devam etti:

        "Mart ayındaki sıcaklıkların 25-30 dereceyi bulmasından sonra çiçeklerin açması ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle büyük bir don afeti oldu. 60-70 yaşlarındaki insanlara da soruyoruz, hiç böyle bir olayla karşılaşmamışlar. Büyük bir afet. Çiftçilerimize 'geçmiş olsun' diyorum."

        - "Arpa, buğday gibi ürünlerimizde zarar yok"

        Uğur, Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Osmaneli Ziraat Odasına kayıtlı 75 bin dönüm arazinin bulunduğunu dile getirdi.

        Zirai don nedeniyle 40 bin dönüm arazinin etkilendiğini belirten Uğur, "Diğer arazilerimizdeki karpuz, erkence (hurma zeytin türünün yetiştirildiği ağaç) ve domateslerimiz de büyük zarar gördü. Arpa, buğday gibi ürünlerimizde zarar yok ama diğer ürünlerimizde çok büyük hasar oluştu." dedi.

        Sarıyazı köyünde yaşayan Osmaneli Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Demir de şimdiye kadar böylesine büyük bir don afetiyle karşılaşmadığını ifade etti.

        Şeftali ağaçlarının bakımlarını sürdüreceklerini aktaran Demir, "Ürünlerimiz yandığı halde mücadeleye devam etmek zorundayız. 48 dönüm şeftali ağacım var. Neredeyse tamamında hasar oluştu." diye konuştu.

        Çerkeşli Köyü Muhtarı Mustafa Metin ise bölgede uzun yıllardır üzüm ve şeftali yetiştirdiğine değindi.

        Zirai don nedeniyle ürünlerinde ciddi hasar oluştuğunu belirten Metin, çiftçilerin zirai kredi borçlarının ertelenmesini ve desteklenmesini istediklerini söyledi.

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