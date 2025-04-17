Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

        Bilecik'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:05 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Özcan A, idaresindeki 34 GNJ 500 plakalı motosiklet, Pelitözü Kavşağı'nda Merve C, yönetimindeki 11 AAT 355 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?
        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!
        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Sosyal yardım alanlar azaldı
        Sosyal yardım alanlar azaldı

        Benzer Haberler

        Bilecik'teki yangında ahır zarar gördü
        Bilecik'teki yangında ahır zarar gördü
        Bilecik'te "1915'e Hapsedilen Tarih: Türk-Ermeni İlişkilerini Yeniden Düşün...
        Bilecik'te "1915'e Hapsedilen Tarih: Türk-Ermeni İlişkilerini Yeniden Düşün...
        Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te dokuma sanatı uygulamalı olarak anlatıldı
        Bilecik'te dokuma sanatı uygulamalı olarak anlatıldı
        Bilecik'te 26 kamu yatırımı tamamlandı
        Bilecik'te 26 kamu yatırımı tamamlandı
        Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, zirai dondan etkilenen arazilerde...
        Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, zirai dondan etkilenen arazilerde...