Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Bilecik'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Bilecik'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Özcan A, idaresindeki 34 GNJ 500 plakalı motosiklet, Pelitözü Kavşağı'nda Merve C, yönetimindeki 11 AAT 355 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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