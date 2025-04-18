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        Bilecik Kent Konseyi'nde "kitap, kahve, lokum" etkinliği düzenlendi

        Bilecik Kent Konseyi Edebiyat Çalışma Grubunca "kitap, kahve, lokum" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:19 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:29
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        Bilecik Kent Konseyi'nde "kitap, kahve, lokum" etkinliği düzenlendi
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        Bilecik Kent Konseyi Edebiyat Çalışma Grubunca "kitap, kahve, lokum" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kent Konseyi bünyesinde kamu kurum ve kuruluşlardan emekli ve ev hanımlarından oluşan 18 kişilik Edebiyat Çalışma Grubu üyeleri, İl Halk Kütüphanesinden aldıkları kitapları 15 gün içinde okuyup, tekrar bir araya geldi. Kent Konseyi'nde buluşan üyeler, okudukları kitapların özetlerini kahvelerini yudumlayıp, lokum yiyerek birbirlerine anlattı ve fikir alışverişinde bulundu.

        Edebiyat Çalışma Grubu Başkanı Nejla Eker, AA muhabirine, kitap okuma etkinliğini geçen yıl İl Halk Kütüphanesinde başlattıklarını söyledi.

        Bu yıl kütüphaneden aldıklarını kitapları okuduktan sonra özetini birbirlerine anlattıklarını ifade eden Eker, şöyle konuştu:

        "Burada bir yönüyle farklı kitapları tanıyoruz. Üyelerimiz birer kitap okuyarak, yani 10 kitabın özetiyle 10 kitabı tanımış olacağız. Amacımız bu tür etkinliklerle insanları okumaya alıştırmak. Kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için şiir etkinliği de düzenleyeceğiz. Burada bir yönüyle hem sosyalleşiyoruz hem okuma alışkanlığı kazanmış hem de kültürümüzü artırmış oluyoruz. Aynı zamanda sohbet ortamında kitapları tanıyoruz."

        Emekli öğretmen olan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayla Ercan da zaman zaman kitap okuduklarını ancak sadece kendilerinde kaldığı dile getirerek, "Etkinlikle okuma alışkanlığımızı geliştirmiş olduk. Bu arada okuduğumuz kitapları birbirimizle paylaşıyoruz. Okuma alışkanlığı tüm kitlelere inse ve herkes kitap okusa. Bu etkinlikle kitap okuma sevgisi geliştiği için çok mutluyuz." ifadesinde bulundu.

        Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı Bilgehan Yeşil ise kadınların bir araya gelip kitap okumasını önemsediklerini belirterek, "Burada birbirimize okuduklarımızı anlatarak, farkındalık oluyor. Birbirimizle diyalog kuruyoruz ve kitaptaki fikirleri analiz ediyoruz. Bu etkinliğin tüm kesimlere örnek olmasını istiyoruz." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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