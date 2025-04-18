Bilecik'te "Bireyin Finansal Özyeterliliği Projesi" hazırlandı

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) işbirliğiyle "Bireyin Finansal Özyeterliliği Projesi" hazırlandı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, projenin tanıtımıyla ilgili gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, projeyi emniyet personelinin maddi sorunlarla baş edebilmesi, yatırımları ile borçlarını doğru yönetebilmesi ve tasarruf stratejileri hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Ekonomik kararların doğru ve etkin biçimde alınabilmesi için finansal okuryazarlık ile finansal eğitim programlarının önemine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bireylerin karşılaşmış olduğu ekonomik sorunların sebepleri incelendiğinde kripto para, sanal bahis ve bunlara bağlı kayıplar göze çarpmaktadır. İlerleyen aşamalarda aile içi iletişimin bozulduğu, öfkenin kontrol edilemediği, stres ile baş etmede güçlükler yaşandığı hatta bu yaşanan güçlüklerin intihara kadar sürüklediği görülmektedir. Bu kapsamda farkındalık oluşturulması amacıyla projeyi hazırladık. Uygulanacak proje, örnek bir proje olacaktır."